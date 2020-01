Schützen aus Meyenfeld planen ihr Fest für April

Meyenfeld

Thomas Otremba ist als Vorsitzender des Schützenvereins Meyenfeld bestätigt worden. Bei der Jahresversammlung wählten ihn die Mitglieder für weitere zwei Jahre ins Amt. Für die nächsten Wochen hat Otremba auch schon konkrete Pläne: „Bei unserem Frühlings- und Schützenfest in diesem Jahr soll es richtig heiß zugehen“, kündigt er an.

Schützenfest geht vom 24. bis 26. April

Traditionell eröffnen die Meyenfelder die Schützenfest-Saison in Garbsen. In diesem Jahr wird am Wochenende vom 24. bis 26. April gefeiert. Der Freitagabend im Partyzelt auf dem Festplatz an der Leistlinger Straße soll unter dem Motto Moorbrand stehen. Für den Sonnabend hat der Schützenchef die Partyband BayernMafia engagiert.

Bei der Sitzung wurden außerdem zwei verdiente Mitglieder der Meyenfelder Schützen geehrt. Reinhard Feesche und Sven Russe sind jeweils seit 40 Jahren dabei. Außerdem wurde Rainer Haase für seine jahrelange Mitarbeit im Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann