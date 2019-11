Schüleraustausch zwischen IGS und Texas besteht seit 30 Jahren

Garbsen-Mitte/Farmers Branch

Am 9. November 1989 fiel in Deutschland die Mauer zwischen Ost und West. Gleichzeitig wurde in einem Saal im Rathaus der texanischen Stadt Farmers Branch der Grundstein für einen Schüleraustausch zwischen der RL Turner High School und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Garbsen gelegt. Seitdem sind regelmäßig Schülergruppen nach Texas gereist, um Land und Leute besser kennenzulernen. Und teilweise sind Freundschaften entstanden, die noch immer halten.

Städtepartnerschaft seit 1990

In diesem Jahr feiert die Schule das 30-jährige Bestehen dieser Verbindung, die den Weg bereitet hat zu einer Städtepartnerschaft zwischen Garbsen und dem 30.000 Einwohner großen Farmers Branch. Der Vertrag dafür wurde am 25. März 1990 unterzeichnet.

Man sei stolz, dass dieser Austausch schon so lange Bestand habe, sagt IGS-Schulleiter Andreas Hadaschik. Einige Male habe die Zukunft dieser Verbindung auf der Kippe gestanden, letztlich hätten sich aber immer wieder Kollegen gefunden, die die Organisation übernommen hätten. In diesem Jahr haben Monika Hasenberg und Frank Donat die 22 Schüler begleitet, die sich Ende September im Flugzeug in Richtung Texas auf den Weg gemacht haben.

Leben in Gastfamilien

Ein Jahr lang hat die Gruppe den Austausch vorbereitet: Knapp zwei Wochen lebten die Schüler aus dem neunten und zehnten Jahrgang in Gastfamilien und besuchten die RL Turner High School sowie die Newman Smith High School. Im Anschluss reisten sie durch das Land mit Stationen in Austin und San Antonio, auch bei der Raumfahrtbehörde Nasa in Houston und in Corpus Christi waren die Garbsener. In Dallas besichtigten sie in der Bibliothek des ehemaligen US-Präsidenten George Bush sein früheres Oval Office, das dort nachgebaut wurde. Die Schüler ritten auch auf der Dixie Dude Ranch zusammen mit Cowboys und saßen abends beim Lagerfeuer zusammen.

Dass die meisten dieser Erlebnisse die Schüler beeindruckt haben, ist auch noch kurz nach der Rückkehr zu spüren. Sie habe sich teilweise gefühlt wie in einem Highschool-Film, sagt Schülerin Antonia. Irritiert hätte sie allerdings das Sicherheitspersonal im Gebäude. „Wir mussten jeden Tag unsere Schülerausweise vorzeigen“, erzählt Cassandra. „Und man wurde von der Direktorin persönlich begrüßt.“

Probleme, sich zu verständigen, hatten die Schüler nicht. „Manchmal fehlten die Vokabeln, aber eigentlich hat es immer geklappt“, sagt Chris. Die Cowboys hätten allerdings sehr schnell und sehr undeutlich gesprochen, findet Mitschülerin Emma.

„Austausch ist etwas ganz Besonderes“

Das erste Mal in Farmers Branch dabei war auch die Vorsitzende des Schulausschusses, Daniela Grunwald-Galler. Als Mitglied einer dreiköpfigen Delegation von Ratsmitgliedern hat sie die Schüler begleitet. „Das 30-jährige Bestehen des Schüleraustausches der IGS Garbsen mit der Turner High School, ist auch für mich etwas ganz Besonderes“, sagt sie. „Schließlich war dieser Austausch mit der größten Garbsener Schule der Wegbereiter für unsere Städtepartnerschaft.“

Gemeinsam mit Gudrun und Dieter Roggenkamp, der als ehemaliger IGS-Schulleiter den Austausch ins Leben gerufen hat, hat Grunwald-Galler städtische Einrichtungen wie Polizei und Feuerwehr besucht und mit dem dortigen Sistercity-Komitee das Treffen zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft vorbereitet: Vom 16. bis 21. Juni 2020 werden zu diesem Anlass Vertreter aus Farmers Branch in Garbsen empfangen.

„Zum Abschluss dieses informativen Aufenthaltes haben wir von Bürgermeister Robert Dye unterzeichnete Urkunden erhalten“, sagt Grunwald-Galler: „Wir sind jetzt Ehrenbürger der Stadt Farmers Branch.“

Von Linda Tonn