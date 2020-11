Havelse

Havelse wird bunt im nächsten Jahr: Die Jungen und Mädchen der dortigen Grundschule haben in den vergangenen Monaten rund 1000 Blumenzwiebeln verkauft – und sich damit an der Aktion Tulpen für Brot beteiligt. „Wir haben die Idee gemeinsam mit dem Schülerrat beschlossen“, berichtet Stefanie Kropp, Klassenlehrerin der 2b und Initiatorin.

Die Zweitklässler haben die Tulpenzwiebeln für 60 Cent pro Stück verkauft, mal im Kiosk der Schule, mal bei Eltern und mal bei Nachbarn. Der Erlös der Aktion kommt drei Organisationen zugute: der Deutschen Welthungerhilfe, der Aktion Peruhilfe und der Deutsche Kinderkrebshilfe.

„Einige der Tulpenzwiebeln haben die Kinder auch in unserem Schulgarten gepflanzt“, sagt Kropp. „Und manche in Gläser und später beobachtet, wie sie sich entwickeln – wir haben sie somit als Unterrichtsmaterial genutzt.“ Der Förderkreis der Grundschule fand die Aktion so gelungen, dass jeder der Grundschüler seine eigene Tulpenzwiebel geschenkt bekommt – plus Pflanzanleitung.

200 Schulen aus Deutschland machen mit

2019 haben deutschlandweit fast 200 Schulen bei der Aktion mitgemacht. Die beteiligten Schulen bekommen die Pflanzenzwiebeln aus Weißkirchen im Saarland. Dort lebt Matthias Koltes, der Tulpen für Brot vor 28 Jahren ins Leben gerufen hat. „Zu den Schirmherren der Aktion gehört auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil“, berichtet der ehemalige Schulleiter.

Der Erlös der von den Schülern verkauften Tulpen kommt in einen großen Topf – 2018 kamen bundesweit fast 50.000 Euro zusammen. Ich freue mich sehr, dass die Nachfrage nach den Tulpenzwiebeln 2020 noch gestiegen ist“, sagt Koltes. „Trotz – oder vielleicht gerade wegen der Corona-Pandemie.“

Von Jutta Grätz