Schloß Ricklingen

Eine neue Grundschule aus Holz, ein Dorfmittelpunkt an der Voigtstraße und die Bündelung der Sportanlagen an der Buschriede: Das sind nur einige der Ideen der Bewerbung Schloß Ricklingens für den Regionswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Verein für Dorfentwicklung (DTV) um den Vorsitzenden Hans-Peter Wendorff (Grüne) und seinen Stellvertreter Eckhard Peters (CDU) arbeitet derzeit auf Hochtouren an der Präsentation des Leinedorfes.

Die wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht persönlich möglich sein. Denn einen Besuch der Bewertungskommission, die sogenannte Bereisung, gibt es nicht – die Schloß Ricklinger werden ihr Dorf im Juli deshalb in einem zehnminütigen Video vorstellen. Der Wettbewerb, der bereits für 2020 geplant war, steht unter der Überschrift „Jung und Alt im Dorf“. Fotografin Regina Schiewe und Mitglieder der Arbeitsgruppe sind dafür im Ort unterwegs, um die sogenannten Schloß Ricklinger Perlen digital in Szene zu setzen.

Shared-Space-Konzept für die Voigtstaße

„Eines der wichtigsten Anliegen ist der Wunsch der Schloß Ricklinger nach einer Dorfmitte“, sagt Peters. „Und diese Pläne gibt es schon seit Jahrzehnten“. Wie zum Beweis hält der CDU-Politiker eine Zeitung aus dem Jahr 1998 in den Händen mit dem Titel „CDU legt Konzept zur Dorfmitte-Gestaltung vor“. Der DTV schlägt in seiner Bewerbung für den Wettbewerb vor, die Voigtstaße, an der die Barockkirche, die Grundschule und die Feuerwehr liegen, komplett umzugestalten. Ziel ist ein sogenanntes Shared-Space-Konzept. Das bedeutet: Alle Verkehrsteilnehmer bewegen sich gleichberechtigt. Ähnliches war am Campus Maschinenbau in Garbsen-Mitte angedacht.

Der Platz an der Kirche könne dann Raum für Veranstaltungen bieten, etwa für Backtage und einen Weihnachtsmarkt. „Möglicherweise ließe sich hier auch eine Außengastronomie verwirklichen, als Ziel für die vielen Besucher des Dorfes“, erläutert Peters. „Wir wollen hier ein richtiges Forum für Erlebnis- und Aufenthaltsqualität entwickeln – möglichst mit farbigen Pflastersteinen statt grauem Asphalt – und verkehrsberuhigt.“

Ein Mosaikstein im Bild einer neuen Dorfmitte ist der Um- oder Neubau der Grundschule. „Wir prüfen hier mehrere Alternativen“, so Wendorff. Der Platz für die rund 80 Schüler sei schon jetzt knapp. Und eine bauliche Erweiterung der Räume nicht möglich, da das gesamte Ensemble Bestandsschutz habe. Die Stadtverwaltung sehe einen Umbau eher skeptisch, weil sie statische Probleme sieht.

Schloß Ricklinger Idylle: Auch auf diesem Grundstück an der Voigtstraße könnte die zukünftige Grundschule entstehen – schräg gegenüber vom jetzigen Standort und in der Nähe der Kita am Pfarrkamp. Quelle: Jutta Grätz

„Unsere Arbeitsgruppe macht sich für einen Schulneubau stark“, betont Wendorff – vor dem Hintergrund der Entscheidung der Bundesregierung, dass ab 2026 jedes Kind einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung habe, und mit Blick auf die Inklusion und das digitale Lernen. „Wir brauchen ein zukunftssicheres Konzept“, sagt Wendorff. Auch der Wunsch der Eltern sei ein klares Signal, sagt Peters. In einer Umfrage hätten sich 86 Prozent der Elternschaft für ein Ganztagsangebot ausgesprochen.

Wird der Sportplatz verlegt?

Aktuell und gemeinsam mit Lehrern, Erziehern und Architekten erarbeitet der DTV ein räumliches und pädagogisches Konzept, das in einen Antrag an Politik und Verwaltung münden soll. Die neue Schule könnte beispielsweise auf dem Gelände des jetzigen B-Sportplatzes neben dem derzeitigen Standort entstehen. Dafür will die Gruppe den Sportplatz verlegen lassen und zwar an die Buschriede. Dort befinden sich die Sporthalle und einer weiterer Sportplatz. „An diesem Standort lassen sich künftig die Angebote der örtlichen Sportvereine bündeln“, so Wendorff.

In die Pläne einbeziehen will die Arbeitsgruppe auch den Schützenverein Schloß Ricklingen, insbesondere nach der Schließung des Akazienhofes im Mai 2020. Das ehemalige Gasthaus soll zu Wohnungen umgebaut werden. Der Schützenverein nutzt das angrenzende Gebäude als Schützensportstätte.

So sieht die Wache der Feuerwehr Schloß Ricklingen heute aus. Quelle: Gerko Naumann

Alternativ prüfe man auch einen Schulneubau an der Voigtstraße schräg gegenüber vom jetzigen Standort in Richtung Buschriede. „Dort wären Grundschule und Kita noch dichter beieinander“. sagt Peters. „Und man könnte sogar über eine gemeinsame Mensa nachdenken.“ Auch wenn über den möglichen Standort noch diskutiert werde, eines steht schon fest: „Wenn wir neu bauen, dann aus Holz“, so Wendorff. Das sei nicht nur nachhaltig, sondern auch schnell – und möglicherweise ein Modellprojekt für die Region.

Mehr Platz für die Feuerwehr

Profitieren von den Neubauplänen soll auch die Schloß Ricklinger Feuerwehr. Unter anderem in der Fahrzeughalle herrscht große Raumnot. Und die Verlegung des Sportplatzes ermögliche zudem neue Flächen für Übungen im Freien.

„Wir arbeiten an einem Gesamtkonzept für Schloß Ricklingen“, sagt Wendorff. Dafür wollen die Akteure auch möglichst viele Schloß Ricklinger einbinden und die Pläne bei Elternabenden und in einer Bürgerversammlung vorstellen. „Ideen hatten und haben wir genug“, sagt Wendorff. „Der Wettbewerb ist wie ein Impulsgeber.“

Von Jutta Grätz