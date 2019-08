Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Sonntag zwei Männer verletzt hat. Zu den Taten kam es nach Angaben der Ermittler in der Nacht zu Sonntag in einer Straßenbahn der Linie 4 im Stadtteil Auf der Horst. Gegen 2 Uhr trat der Unbekannte auf einen 29-Jährigen aus Berenbostel ein, obwohl dieser bereits am Boden lag. Ein 25-Jähriger, ebenfalls aus Berenbostel, ging dazwischen. Auch ihm schlug der Täter zweimal mit der Faust ins Gesicht.

Andere Zeugen schritten offenbar nicht ein. Stattdessen machten sie Fotos mit ihren Smartphones vom Geschehen, teilt die Polizei mit. Die Beamten leiteten gegen den mutmaßlichen Täter ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Er soll mit zwei weiteren Männern unterwegs gewesen sein.

Die Polizei in Garbsen bittet Zeugen um weitere Hinweise. Die nehmen die Ermittler unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann