Für die Gymnasien in Garbsen ändert sich nach den Sommerferien einiges. Und das hat nicht nur mit den noch immer ungewohnten Regeln zu Hygiene und Abstand in der Corona-Pandemie zu tun. Denn die Landesregierung hat das sogenannte Turbo-Abitur abgeschafft. Das bedeutet: Statt nach acht Jahren machen die künftigen Generationen ihren Abschluss an den Gymnasien wieder nach neuen Jahren, das sogenannte G9.

Stadt muss Platz schaffen für G9

Für die Schulen in Garbsen – und vor allem für die Stadt als Schulträger – hat das erhebliche Konsequenzen. Das Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) im Stadtteil Auf der Horst und das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Berenbostel müssen jeweils einen gesamten weiteren Jahrgang unterrichten. Dafür werden logischerweise zusätzliche Klassenräume benötigt. Die IGS Garbsen hat ebenfalls einen gymnasialen Zweig, dort haben die Schüler aber auch in den vergangenen Jahren schon nach neuen Jahren Abitur gemacht.

Die Raumlösung für das JKG ist verhältnismäßig einfach, sagt Hans-Jürgen Menzel, der sich als Fachbereichsleiter für den Hochbau um die Baumaßnahmen der Stadt Garbsen kümmert. Am Planetenring nutzen die Gymnasiasten nach den Ferien einige nicht mehr benötigte Räume in der Hauptschule Nikolaus Kopernikus. Die gehört zum gleichen Schulzentrum und geht ohnehin Jahrgang für Jahrgang gemeinsam mit der Caroline-Herschel-Realschule in der Oberschule Garbsen auf.

Handwerker bauen Förderschule um

Komplizierter war die Suche für das GSG in Berenbostel. Einen Neubau bekommt die Schule aus Kostengründen fürs Erste nicht. Mehr Platz braucht sie dennoch. Den fand die Stadt quasi in Sichtweite des GSG: in der ehemaligen Förderschule Am Hespe. Dort sind Handwerker seit Beginn der Sommerferien dabei, fünf Räume auf den neusten Stand zu bringen. „Hier kommen neue Decken rein, neue Böden und natürlich Anschlüsse für Strom und Internet“, sagt Menzel bei einem Rundgang.

In der ehemaligen Förderschule Am Hespe in Berenbostel entstehen fünf neue Klassenräume für Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Quelle: Gerko Naumann

Allein die Umrüstung der Klassenräume kostet die Stadt rund 160.000 Euro. Noch teurer sind die Toiletten für Schüler und Lehrer, die neu gebaut werden müssen. Dafür werden rund 180.000 Euro fällig, sagt der Fachbereichsleiter. In dem Gebäude der früheren Förderschule sind bereits ein Hort, mehrere Kita- und Krippengruppen sowie ein Teil der Musikschule untergebracht. „Bis zum Ende der Sommerferien wird hier alles fertig sein, und der Unterricht kann beginnen“, sagt Menzel zuversichtlich.

Harbig-Halle hat neuen Boden

Bereits so gut wie abgeschlossen sind die Arbeiten in der benachbarten Rudolf-Harbig-Halle. Dort ist der gesamte Hallenboden ausgetauscht worden – zum ersten Mal seit der Eröffnung in den Siebzigerjahren. Das dürfte viele Schüler und Hobbysportler aus Garbsen freuen, die die Halle täglich nutzen. „Sie ist von 7 bis 22 Uhr meist durchgehend ausgebucht“, bestätigt GSG-Hausmeister Mike Dieckmann, der für die Halle zuständig ist.

So sieht der neue Boden in der Rudolf-Harbig-Halle aus. Quelle: Gerko Naumann

Die Kosten für den neuen, die Gelenke schonenden Hallenboden betragen rund 220.000 Euro. Die gute Nachricht für die Stadt ist dabei laut Menzel: „Das Land Niedersachsen übernimmt 90 Prozent der Kosten.“ Die Arbeiten sollten ursprünglich erst im Sommer beginnen und Ende des Jahres fertig sein. Wegen der Schulschließung und der Einschränkungen im Vereinssport in der Corona-Pandemie waren sie jedoch vorgezogen worden. In der Halle werden außer sportlichen Aktivitäten auch LAN-Partys und Konzerte ausgerichtet.

Von Gerko Naumann