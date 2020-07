Osterwald

Einige wichtige Straßen in Garbsen sind marode. Das hatte eine von der Verwaltung beauftragte Untersuchung im Sommer 2019 ergeben. Dazu gehören auch Teile der Hauptstraße in Osterwald. Deren Reparatur hat nun begonnen. Momentan ist ein Tiefbauunternehmen mit vorbereitenden Arbeiten beschäftigt, teilt Stadtsprecher Benjamin Irvin mit. Die Mitarbeiter sanieren derzeit die Gossen auf einem etwa 1,6 Kilometer langen Abschnitt.

Anschließend soll die eigentliche Sanierung beginnen. Dabei wird ab Ende Juli die in einigen Bereichen stark beschädigte Asphaltschicht abgefräst und erneuert. Die Arbeiten inklusive der neuen Markierungen sollen im August fertig werden, kündigt Irvin an. Die Kosten betragen etwa 500.000 Euro. Sie sind Teil eines großen Pakets von Straßensanierungen in Garbsen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. 13 wichtige Verbindungen werden für etwa 7,8 Millionen Euro nach einer Prioritätenliste auf Vordermann gebracht. Ein netter Nebenaspekt der Reparatur der Hauptstraße in Osterwald: „Die Lärmreduzierung aufgrund der neuen Fahrbahndecke kann bei 1,5 bis zwei Dezibel liegen“, heißt es von der Verwaltung.

Flüsterasphalt ist nicht geeignet

Der Einbau eines sogenannten Flüsterasphalts – wie von einigen Anwohnern gewünscht – sei für die Ortsdurchfahrt hingegen nicht geeignet, so Irvin. Das dafür verwendete Material entfalte seine Wirkung erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Kilometern pro Stunde. „Bis dahin überwiegen die Motorengeräusche“, sagt Irvin. Flüsterasphalt werde deshalb eher beim Bau von Autobahnen oder Landesstraßen verwendet.

Kosten für die Anwohner entstehen bei der Sanierung der Straßen nicht. Der Rat der Stadt hatte im Dezember 2019 mit großer Mehrheit die sogenannte Strabs abgeschafft, also die Straßenausbaubeitragssatzung. Die regelte bis dahin, wie viel Anwohner für den Ausbau und die Sanierung von Straßen zahlen müssen. Somit werden seit Beginn des laufenden Jahres bei Straßensanierungen keine Beiträge mehr fällig. Dafür hatten sich nicht zuletzt Anwohner der Hauptstraße in Osterwald mit einer Unterschriftenliste an Rat und Verwaltung eingesetzt.

