SPD fordert Radweg für beide Seiten der Walter-Koch-Straße

Garbsen-Mitte

Um von der Walter-Koch-Straße aus zur Kindertagesstätte am Campus und zum Studentenwohnheim zu gelangen, müssen Fußgänger und Radfahrer mindestens einmal die Straße ungesichert überqueren. Egal, ob sie aus Richtung Berenbostel oder aus Richtung der Heinz-Haferkamp-Straße kommen. Denn die Straße hat nur auf der Westseite einen Fuß- und Radweg, der in beide Richtungen genutzt werden soll. Das will die SPD-Fraktion im Rat ändern.

Das Überqueren der Straße sei an dieser Stelle „besonders problematisch“, schreiben der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel und sein Stellvertreter Martin Fochler in einem Antrag. Denn die Walter-Koch-Straße sei zum einen stark befahren, zum anderen mache sie an der Einmündung zur Marie-Curie-Straße – also zum Campus – eine Kurve. Tatsächlich werden Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle schlecht gesehen.

Sicherheit soll erhöht werden

Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob auch an der Ostseite der Walter-Koch-Straße ein Fuß- und Radweg angelegt werden könne, fordert die Fraktion. Er könnte direkt ab der Ampel an der Heinz-Haferkamp-Straße genutzt werden. Die SPD ist der Auffassung, dass die Sicherheit für Radfahrende und Fußgänger bedeutend erhöht werden könne, wenn die Kindertagesstätte und das Studentenwohnheim direkt auf der Ostseite der Straße erreicht werden könnten, schreiben Vogel und Fochler weiter.

Seit dem vergangenen Herbst wohnen Studierende in dem Wohnheim am Campus. Die Kita der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) ist seit April 2020 bezugsfertig.

Dass die SPD-Fraktion sich gerade jetzt Gedanken über die Verkehrssicherheit an der Walter-Koch-Straße macht, liegt auch daran, dass die Stadtverwaltung die Planungen für die knapp vier Hektar große Fläche neben dem 2019 eröffneten Campus aufnimmt.

Kita und Wohnheim (Gebäude links) stehen schon, nun soll auch der Rest der Fläche beplant werden. Quelle: Linda Tonn

Was kommt neben den Campus?

Die gesamte Rasenfläche zwischen der Heinz-Haferkamp-Straße und der Walter-Koch-Straße hat die Stadt Garbsen 2018 mit Unterstützung der Region Hannover gekauft – als sogenannte Reservefläche für universitäre Einrichtungen. Kita und Wohnheim sind bereits darauf gebaut.

Nun soll auch der Rest beplant und Garbsen als Universitätsstandort weiterentwickelt werden. Wofür die Fläche genutzt wird, entscheiden Stadt, Region und Leibniz-Universität Hannover gemeinsam. Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Von „unabhängigen Instituten, universitätsaffinem Gewerbe und Erweiterungsmöglichkeiten für studentisches Wohnen“ ist die Rede. Erst einmal sollen Planungsbüros ein Konzept erstellen, wie die Fläche bebaut werden könnte.

2019 Campus Maschinenbau eröffnet

Schon 1990 wurde festgelegt, dass in Garbsen ein Standort der Leibniz Universität entstehen soll. Damals wurde der Bebauungsplan für den östlichen Bereich an der Straße An der Universität aufgestellt. 1997 wurde dort das Unterwassertechnikum gebaut, 2004 folgte das Produktionstechnische Zentrum Hannover (PZH). Gegenüber wurde 2019 der Campus Maschinenbau eröffnet. Seit Dezember 2019 wird zudem in unmittelbarer Nähe zum PZH der Forschungsbau Scale gebaut.

Von Linda Tonn