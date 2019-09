Altgarbsen

Nach einem Notruf hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) in Garbsen zahlreiche Waffen beschlagnahmt und einen 52-Jährigen festgenommen. Die 38 Jahre alte Partnerin des Mannes aus Altgarbsen habe in der Nacht zu Sonntag die Polizei verständigt, nachdem er sie in seiner Wohnung angegriffen hatte,...