Garbsen-Mitte

Am Rathaus in Garbsen weht jetzt eine Flagge als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Beteiligte des „Runden Tischs gegen häusliche Gewalt“ in Garbsen haben sie am Donnerstag anlässlich des „Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen“ gehisst. Eingeladen zu der Aktion hatte Garbsens Gleichstellungsbeauftragte Wiebke Winter. „Veränderungen im Umgang mit Gewalt können erreicht werden, wenn sich viele in der Gesellschaft gegen Gewalt einsetzen“, sagte sie.

Am "Orange Day" – dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen - wird das Rathaus in Garbsen angeleuchtet. Quelle: Stadt Garbsen

Garbsener Polizei erfasst bisher 227 Einsätze in diesem Jahr

Zu dem Runden Tisch gehören unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Polizei. Wenn deren Beamtinnen und Beamte in Familien einschreiten müssen, sei leider „meist schon etwas passiert“, sagte Katrin Baum, die bei der Polizei in Garbsen für das Thema Prävention zuständig ist. „Das fängt bei lauten Streitigkeiten an, die uns von Nachbarn gemeldet werden und endet bei schweren Körperverletzungen“, sagte die Polizeioberkommissarin. Die erste Aufgabe der Polizisten sei es in solchen Fällen meist, den gewalttätigen Mann aus der gemeinsamen Wohnung zu verweisen. Allein in diesem Jahr gab es im Stadtgebiet schon 227 Einsätze dieser Art, ein Jahr zuvor waren es zum gleichen Zeitpunkt 208.

Hier erhalten Frauen und Mädchen in Garbsen Hilfe In Garbsen gibt es mehrere Anlaufstellen für Frauen und Mädchen in Notsituationen. Dort arbeiten Mitarbeiterinnen, die den Betroffenen zuhören und ihnen mögliche Wege aus ihrer Lage aufzeigen. Das Mädchen- und Frauenzentrum, Planetenring 10 im Stadtteil Auf der Horst, ist telefonisch unter der Nummer (05137) 122221 und per E-Mail an info@frauenzentrum-garbsen.de erreichbar. Die Frauenberatung der AWO für Garbsen und Seelze hilft unter Telefon (0179) 4493417 und nach einer E-Mail an seelzegarbsen@awo-hannover.de. Die Jugendhilfestation Garbsen, Planetenring 32, hat die Telefonnummer (0511) 61626000 und die E-Mail-Adresse jhst-garbsen@region-hannover.de. Die Kontaktdaten der Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen mit Schwangerenberatung lauten: Telefon (05137) 73857, E-Mail: info@beratung-garbsen.de. Darüber hinaus können sich Frauen an das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wenden. Dort gibt es rund um die Uhr Beratung in 17 Sprachen unter der Nummer (0800) 0116016.

Die Polizei und die Stadt arbeiten eng mit Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen für Frauen zusammen. Eine davon ist die AWO-Frauenberatung. Deren Mitarbeiterin Katharina Krüger schilderte, dass sich die hilfesuchenden Frauen oft schon länger in gewalttätigen Beziehungen befänden. „Deshalb müssen wir sehr sensibel vorgehen. Wir tun nichts, was die Frauen nicht wollen. Zu uns können sie immer kommen“, betonte die Beraterin.

Hilfesuche ist ein wichtiger Schritt

Das bestätigte Eva-Maria Katiofsky vom Mädchen- und Frauenzentrum. „Es ist schon ein sehr wichtiger Schritt geschafft, wenn sich die Frauen trauen, darüber zu sprechen.“ Katiofsky berichtete von einem kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Beratungsfälle. Das sei aber nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass es mehr Fälle von häuslicher Gewalt gibt – etwa in der Zeit der Corona-Pandemie. Ursache könne auch sein, dass mehr Frauen wagen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bürgermeister Claudio Provenzano (von links) und die Gleichstellungsbeauftragte Wiebke Winter begrüßen die Gäste unter der neuen Flagge. Quelle: Gerko Naumann

Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) zeigte sich erschrocken über die Zahlen, die die Gewalt an Frauen in Garbsen dokumentieren. Das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern sei in seiner Familie immer präsent gewesen. „Meine Mutter hat schon früh für Frauenrechte gekämpft, und sich in ihrer Heimat in Italien für die Gleichberechtigung von Frauen stark gemacht“, sagte er. Provenzano kündigte an, sich gegen Gewalt an Frauen zu engagieren. „Und zwar nicht nur an einem Tag wie heute.“

Von Gerko Naumann