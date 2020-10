Garbsen/Hannover

Kaum ist Rüdiger Kauroff die Stufen vor dem Landtag hinabgestiegen, hält er schon wieder an. „Ein Stück Garbsener Heimat direkt vor der Haustür“, sagt er und zeigt auf die Terrasse eines Restaurants, auf der eine Mitarbeiterin gerade die Tische dekoriert. Kauroff begrüßt sie freundlich und wechselt dann ein paar Worte mit Johannes Lühmann. Der Garbsener betreibt bereits das Wirtshauses Wildhäger in Havelse und nun eben auch das Restaurant Leineschloss direkt am Landtag.

Der ist seit drei Jahren Kauroffs politische Heimat. 2017 wurde der damals 61-Jährige SPD-Politiker erstmals für den Wahlkreis Garbsen/Wedemark in das Parlament gewählt. Ein relativ später Wechsel in die „große Politik“, der Kauroffs Horizont bis in die letzten Winkel Niedersachsens hinein erweitert hat. „Seitdem bin ich viel im Land unterwegs, um mit den Menschen zu sprechen“, sagt Kauroff.

"Ein Stück Garbsener Heimat direkt am Landtag": Rüdiger Kauroff (links) im Gespräch mit Johannes Lühmann vom Restaurant Leineschloss. Quelle: Gerko Naumann

Diese Gespräche sind ein wichtiger Teil seiner politischen Arbeitsweise und Philosophie, sagt Kauroff. Schon auf kommunaler Ebene sei es ihm wichtig gewesen, sich ein genaues Meinungsbild von den Wünschen und Sorgen der Bürger (und damit Wähler) zu verschaffen – „und zwar bevor wichtige Entscheidungen gefällt werden“, wie er sagt. „Schließlich mache ich das Ganze hier nicht um mich zu profilieren, sondern um den Leuten zu zeigen, dass ich mich kümmere.“

Er ist Experte fürs Blaulicht

Das wohl beste Beispiel dafür ist die Zukunft der freiwilligen Feuerwehren im Land. Für „alles, was Blaulicht auf dem Dach hat“ ist der frühere Ortsbrandmeister Garbsens bei der SPD federführend verantwortlich. Und damit auch für das Niedersächsisches Brandschutzgesetz. Darin steht, welche Voraussetzungen die Politik schaffen muss, damit es auch in 20 Jahren noch genug Ehrenamtliche gibt, die sich in den Feuerwehren engagieren.

„Ich habe mit Feuerwehrleuten in den großen Städten, auf dem flachen Land und auf den ostfriesischen Inseln diskutiert“, sagt Kauroff. Überraschenderweise klangen deren Forderungen fast überall gleich. „Die Leute brauchen vernünftige Wachen, Fahrzeuge und Einsatzkleidung. Alles andere ist nachrangig, auch eine Bezahlung“, sagt Kauroff in seinem neuen Abgeordnetenbüro an der Leinstraße.

Umzug in ein neues Büro

Dahin ist der 64-Jährige kürzlich umgezogen, weil der alte Bürotrakt am Landtag aufwendig saniert wird. Nun sind er und ein paar seiner Kollegen in einem Gebäude mit interessanten Nachbarn untergebracht. „Hier befindet sich unter anderem das Generalkonsulat des afrikanischen Staates Lesotho. Dort oben weht die Flagge“, sagt Kauroff. Noch mehr Berührungspunkte hat er aber mit der Markthalle, die direkt gegenüber liegt. „In letzter Zeit komme ich häufiger mal fünf Minuten zu spät zu Terminen, weil ich zu einem Cappuccino nicht nein sagen kann“, sagt Kauroff und lacht.

Ein Geschenk seines Hausarztes: Dieses Porträt von Willy Brandt hängt in Kauroffs Büro. Quelle: Gerko Naumann

Aber immerhin gibt es wieder persönliche Termine und sogar schon wieder Führungen mit Besuchergruppen im Landtag. Das war am Anfang der Corona-Pandemie lange unmöglich. Kauroff hat selbst seine Fraktionskollegen wochenlang nur per Videokonferenz gesehen. „Wir Politiker müssen in dieser Krise ein gutes Vorbild sein, deshalb haben wir uns an alle Maßnahmen gehalten“, sagt er. Im Plenarsaal des Landtags sitzen die Abgeordneten mittlerweile jeweils mit Glasscheiben getrennten Bereich, den Kauroff liebevoll seine Telefonzelle nennt. Die finanziellen Folgen der Krise wegen der ausbleibenden Steuereinnahmen wird Garbsen und die Wedemark noch lange beschäftigen, davon ist der SPD-Abgeordnete überzeugt.

Wegen der Corona-Pandemie sitzen die Landtagsabgeordneten im Plenarsaal zwischen Glasscheiben. Quelle: Gerko Naumann

Tritt Kauroff nochmal zur Wahl an?

Und wie sieht es mit Kauroffs persönlichen Zukunft aus? Wird er in zwei Jahren noch einmal für den Landtag kandidieren? „Wenn ich mich gesundheitlich so gut fühle wie jetzt und meine Partei das auch will, würde ich das ins Auge fassen“, sagt der Altgarbsener. Ein Dementi klingt wohl anders. Doch im Herbst 2021 gibt es ja noch ein anderes Amt in Garbsen zu vergeben – das des Bürgermeisters. Mit der Frage danach hat Kauroff gerechnet, der auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und stellvertretender Bürgermeister ist. Er beantwortet sie sehr zurückhaltend: „Nachdenken kann man über alles. Die SPD in Garbsen ist mitten in den Gesprächen über mögliche Kandidaten.“

