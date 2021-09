Garbsen-Mitte

Kenan Cakmak hofft, die schwierigste Zeit hinter sich zu haben. „Wir Gastronomen sind diejenigen, die am meisten unter der Corona-Pandemie gelitten haben – und zwar unverschuldet“, sagt der Inhaber des Bistrorante Spazzo am Rathausplatz. Trotz der staatlichen Hilfen seien die finanziellen Verluste und ständigen Sorgen um die berufliche Existenz erdrückend gewesen. Und auch wenn die Restaurants jetzt unter Auflagen wieder geöffnet sind, seien viele Gäste nach wie vor zurückhaltend. „Wir sind noch nicht wieder im grünen Bereich“, sagt Cakmak.

Renovierung hat im Lockdown begonnen

Trotzdem hat sich der Unternehmer ganz bewusst entschieden, das Spazzo genau jetzt grundlegend zu sanieren. Die Arbeiten waren schon vor der Corona-Krise geplant. Im zweiten Lockdown, der sich über sieben für den Unternehmer quälende Monate hinzog, machte er aus der Not eine Tugend. „Im März haben wir angefangen, alles neu zu machen: Die Küche, den Gastraum, das Lager, einfach alles“, berichtet Cakmak. Nach 22 Jahren an dem Standort sei das der größte Umbau bisher gewesen, auch weil die Einrichtung in die Jahre gekommen sei. „Wir wollten den Gästen, die uns trotz der Krise treu geblieben sind, zeigen: Wir geben euch etwas zurück, wir sind noch da“, sagt Cakmak.

So sieht es im frisch renovierten Restaurant Spazzo in Garbsen aus. Quelle: Gerko Naumann

Die können ihre Pizzen, Pastagerichte und Salate ab sofort auf Stühlen und Bänken mit blauem und orangefarbenem Lederbezug zu sich nehmen. Davor stehen neue Holztische, deren dunkles Braun sich auch an den Wänden wiederfindet. Ein bewusst gewählter Gegenpol zu der modernen Ausstattung sind die historischen Fotos aus Italien an der Wand, deren Sepia-Optik wohl eher die Nostalgie der Gäste wecken soll.

Den nun auch optisch sichtbaren Neustart nach der Krise hat Cakmak nur dank der Hilfe seiner Familie geschafft, sagt er. Sohn Enis hat bereits während des ersten Lockdowns einen Bringdienst aufgebaut, um zumindest ein wenig gegen die Verluste anzukämpfen. „In einer solchen Zeit merkt man, wie wichtig die Familie ist“, sagt Cakmak. Als deren Oberhaupt sei es seine Aufgabe gewesen, stark und positiv zu sein, auch wenn er selbst oft nicht wusste, wie es weitergehen soll. Zur erweiterten Familie zählt Cakmak auch sein Personal, von dem zumindest die Stammkräfte geblieben sind. Wie in viele anderen Betrieben sind es aber die Aushilfen und Teilzeitkräfte, die sich beruflich anders orientiert haben und deswegen jetzt fehlen. „Vor allem im Servicebereich suche ich noch Leute“, sagt der Gastronom.

Cakmak hofft seit 22 Jahren auf die Neue Mitte

Auf dem Weg zurück in die schwarzen Zahlen hofft Cakmak nun auf die Politik, auch auf die in Garbsen. „Schon vor 22 Jahren, als wir hier eingezogen sind, war die Rede von der Neuen Mitte“, sagt er. Die geplante Wohnbebauung am Rathausplatz gibt es bis heute nicht, auch wenn die Arbeiten mittlerweile begonnen haben. „Das muss schneller gehen“, sagt Cakmak – und versteht das auch als konkrete Forderung an Garbsens frisch gewählten Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD), der seine Wahlparty am Sonntag im Spazzo gefeiert hat. Zudem hofft der Unternehmer darauf, dass die Studentinnen und Studenten möglichst bald und zahlreich an den Campus zurückkehren – sie sieht er als potenzielle Kunden.

Im Spazzo gilt die 3-G-Regel. Quelle: Gerko Naumann

Eine klare Forderung hat Cakmak auch an die neue Bundesregierung, aus welchen Parteien die sich auch immer zusammensetzen mag. „Wir brauchen einheitliche Regeln für alle Gastronomen in Deutschland, egal in welchem Bundesland“, sagt er. „So ist es verwirrend für die Menschen.“ Cakmak selbst setzt derzeit auf die 3-G-Regel, lässt also außer Corona-Genesenen und -Geimpften auch Getestete in seinem Restaurant zu. Trotz der Masken- und Abstandspflicht ist er froh über die mehr und mehr zurückkehrende Normalität – und damit auch den Optimismus bei vielen Kollegen. „Wir müssen jetzt nach vorn schauen, nicht mehr zurück.“

