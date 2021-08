Stelingen

Der Hof Less am Forstweg 15 ist am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. August, Ziel der Reitsportler im Norden der Region Hannover. Der Reit- und Fahrverein Stelingen lädt zum Reitturnier – 400 Pferde und ihre Reiter sind zu insgesamt rund 800 Starts angemeldet. Springprüfungen sind bis zur Klasse L ausgeschrieben. In der Dressur wird bis zur Klasse M um Sieg und Platzierung geritten.

Die Prüfungen beginnen an beiden Tagen um 8 Uhr. Höhepunkte am Sonntag sind der Wettbewerb Jump and Run ab 14.30 Uhr und die E-Kostüm-Kür ab 17 Uhr, bei dem der Preis für das schönste Kostüm ausgelobt wird. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Von Jutta Grätz