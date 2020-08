Berenbostel

„Es wird nie wieder so, wie es mal war“, sagt Martin Beisert, Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros in Berenbostel. Gemeint ist das Reisen in und nach der Corona-Pandemie. Das solle die Menschen aber nicht davon abhalten, Urlaub zu machen. Und ihn nicht davon, seine Reisebüros weiter zu betreiben.

„Desaströs“ nennt Beisert die Lage in seiner Branche. Auch Wochen nach dem Lockdown. Auch wenn überall Urlaub eines der vorrangigen Gesprächsthemen ist. „Viele Menschen machen jetzt Ferien in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, berichtet er, „und viele realisieren nicht, dass sie solche Urlaube auch bei uns buchen können.“ Mit dem Wohnmobil reisen oder ein Hotel selbst buchen – das sind die Kunden, die ihm in diesem Jahr verloren gegangen sind.

Schwärmen von leeren Stränden auf Kreta

Diejenigen, die sich heraustrauten aus dem deutschsprachigen Raum, von denen bekomme er allerdings nur positive Rückmeldungen. Wie gerade am Morgen von dem Kreta-Reisenden, der ihm von traumhaften Stränden vorschwärmte, an denen Abstand zueinander überhaupt kein Thema sei, weil sich dort so wenige Touristen tummelten. Und sind Masken ein Argument, nicht auf Reisen zu gehen? „Die müssen wir doch hier auch tragen“, sagt Beisert. Überhaupt müssten sich alle mit dem Gedanken abfinden, dass es so, wie es mal war, nie wieder werde. Auch nicht in der Reisebranche. Der Tourismusexperte ist überzeugt davon, dass die Pandemie das Leben in allen Bereichen nachhaltig verändern wird. Warum also nicht mit Maske und Abstand andere Länder besuchen?

Bunte Prospekte locken auch jetzt mit vielen Reisezielen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Im Reisegeschäft des Sommers machen ihm auch die zögerliche Reiselust seiner Kunden und die Beschränkungen für viele Länder zu schaffen. Die Reisewarnungen für die Türkei, Ägypten und Tunesien. Die Kreuzfahrten mit stark verminderter Attraktivität. Das Damoklesschwert einer Quarantäne nach dem Urlaub in einem Gebiet, dem plötzlich ein Risiko anhaftet. Das Sommer- und auch das Herbstgeschäft seien ausgesprochen miserabel, sagt Beisert. Aber die Nachfrage nach Urlaub im nächsten Jahr steige an – ein Hoffnungsschimmer am Horizont.

60 Prozent Umsatzeinbußen

Die zwölf Mitarbeiter seines Unternehmens, die jeweils zu einem Drittel in Garbsen, in der Dependance in Seelze und im Homeoffice arbeiten, sind allesamt noch in Kurzarbeit. Das werde sich auch nicht so schnell ändern, sagt Beisert, allein schon angesichts der Umsätze, die um rund 60 Prozent eingebrochen sind. Auffangen kann er etwa 40 Prozent. Zum einen durch die staatlichen Unterstützungen, zum anderen durch ein rigides Sparprogramm. Ein Beispiel? Nun, sagt er, die Büroreinigung und das Fensterputzen erledigten nun er und seine Mitarbeiter selbst.

Trotz aller widrigen Umstände will Beisert nicht nur durchhalten. Er ist fest davon überzeugt, dass sein Unternehmen und er die Krise durchstehen und Ansprechpartner in Sachen Reisen bleiben. Er selbst hat bereits gebucht: Im September geht es nach Mallorca. Auch wenn der Gürtel enger geschnallt bleibt.

Von Beate Ney-Janßen