Reis Against The Spülmachine: Oldenburger Band tritt in Garbsen auf

Die beiden Musiker der Oldenburger Band Reis Against The Spülmachine sind am Donnerstag, 24. Juni, zu Gast bei der Reihe Stadt als Bühne am Garbsener Rathaus. Sie haben 2018 den NDR-Comedy-Contest gewonnen.