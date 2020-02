Regiobus ändert Route – Anwohner in Altgarbsen fühlen sich abgehängt

Altgarbsen

Brigitte Meinecke wohnt in einer kleinen Seitenstraße des Mühlenbergswegs in Altgarbsen. Bislang ist die 75-jährige gehbehinderte Seniorin fast täglich mit der Buslinie 431 von Altgarbsen nach Havelse gependelt – zu Ärzten, der Apotheke, zum Funktionstraining, zur Sparkasse und auch ins Kulturhaus Kalle. Doch das geht seit vergangenem Dezember nicht mehr.

Das Unternehmen Regiobus, das für die Linie zuständig ist, hat den Fahrplan geändert – und die Route zwischen Seelze und dem Stadtbahnendpunkt verlegt. Sie führt nun über die Hannoversche Straße und den Kastanienplatz in Altgarbsen zum Planetencenter. Früher bediente sie auch die Haltestellen Am Hasenberge in Havelse sowie Vulmahnstraße, Mühlenbergsweg und Am Sperrtor in Altgarbsen. Seit der Umstellung wird Altgarbsen also nur noch in Teilen und Havelse gar nicht mehr bedient.

„Uns geht Selbstständigkeit verloren“

„Für uns ist die Verbindung nach Seelze und Havelse gekappt“, sagt Anwohnerin Meinecke. Um zur Haltestelle am Kastanienplatz zu kommen, müsste sie 15 Minuten gehen. „Das kann ich mit meiner Gehbehinderung gar nicht bewältigen“, sagt sie.

Auch zum Planetencenter und zur Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 4 kommt sie nicht mehr. „Es geht uns damit ein großes Stück Selbstständigkeit verloren“, sagt Meinecke verärgert. Ein eigenes Auto besitzt sie nicht.

Auch die Haltestelle Mühlenbergsweg in Altgarbsen wird seit dem 15. Dezember nicht mehr von der Regiobus-Linie 431 angefahren. Quelle: Jutta Grätz

Fahrweg ist kürzer und schneller

Unerwartet kommt die Streichung der Linie nicht: Regiobus hatte lange angekündigt, das Busliniennetz in Garbsen zu verändern. Bereits Anfang 2018 hieß es, dass Busse der Linie 431 werktags schneller zwischen Garbsen und Seelze pendeln sollten. In einer Diskussionsrunde im Ratssaal hatten auch die Garbsener Politiker mit Regiobus-Mitarbeitern über die Pläne der Region beraten, die das Busnetz auf wirtschaftlichere Füße stellen.

„Der neue Fahrweg zwischen Garbsen/ Stadtbahnendpunkt und dem Bahnhof Seelze ist kürzer und schneller“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann zur Entscheidung, die Route zu verlegen. „So ließ sich eine Verknüpfung am Stadtbahnendpunkt auf die Linie 430 herstellen – und damit eine durchgehende Verbindung von Seelze, Garbsen, Berenbostel und Osterwald.“

Nur wenige Fahrgäste am Mühlenbergsweg

Zudem hätten nur wenige Fahrgäste die drei Haltestellen genutzt. 2016 waren es insgesamt 20 Passagiere pro Tag, die dort ein- und ausstiegen. Teilweise sollen es auch nur zwei gewesen sein. Diese Zahlen führten zu der Entscheidung, die Route zu ändern.

Im vergangenen Jahr, kurz vor der Umstellung, seien es zwar 30 Fahrgäste am Tag gewesen. Aktuell gäbe es aber keine Überlegungen, die bereits eingetretene Entscheidung zu ändern, so Abelmann. Zu der neuen Route habe es zwei Beschwerden bei der Region gegeben, aber auch positive Stimmen.

Auch die stellvertretende Garbsener Ortsbürgermeisterin Karin Kuhn hat Kritik zur neuen Route der Linie 431 bekommen. „Gerade ältere und nicht mehr so mobile Menschen sind auf gut erreichbare Busverbindungen angewiesen“, sagt auch Ortsbürgermeister Franz Genegel.

Planungen für Busse liegen bei der Region

Anwohnerin Brigitte Meinecke hat ihren Ärger auch in einem Brief an Garbsens Bürgermeister Grahl formuliert. „Ich bin enttäuscht und traurig darüber, wie man mit uns älteren Bürgern umgeht“, schreibt sie. Die Veränderung betreffe viele Altgarbsener. „Alle hoffen, dass es noch eine Möglichkeit gibt, damit die Haltestellen wieder angefahren werden.“

Das sei ein wichtiges Signal: „Gerade in Zeiten des Klimaschutzes sollte der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden“, schreibt Meinecke. „Wir haben viele Hinweise und Fragen zum neuen Busliniennetz erhalten“, bestätigt Garbsens Pressesprecher Benjamin Irvin. Die Planungen dafür lägen aber bei der Region.

Kein Anschluss mehr: Die Haltestelle Am Sperrtor kurz vor der Brücke über den Mittellandkanal wird von Regiobus nicht mehr bedient. Quelle: Jutta Grätz

Anwohner planen Unterschriftenaktion

Meinecke plant derweil eine Unterschriftenaktion: „Wir Anwohner werden nicht locker lassen.“ Möglicherweise könne die Linie 431 die bisherige Strecke vielleicht zwei- oder dreimal in der Woche anfahren, schlägt die Seniorin vor. Es sei ja auch machbar gewesen, eine neue Linie zum Campus einzurichten, die alle zehn Minuten zwischen der Stadtbahn und dem Campus pendele. „Die Studenten sind besser zu Fuß als wir Rentner“, gibt die Seniorin zu bedenken. „Und für uns betrifft das nicht nur ein oder zwei Wege am Tag, sondern unseren kompletten Alltag.“

Buslinie 491 wird komplett eingestellt Mit dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember hat Regiobus im Garbsener Stadtgebiet eine Linie komplett gestrichen. „Die Linie 491 wird aufgrund geringer Fahrgastnachfrage eingestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Regiobus vom Dezember. Im Gegenzug werde für die Linie 490 zwischen Stöcken und Osterwald ein Halbstundentakt eingerichtet und damit die Taktung verbessert. jgz

