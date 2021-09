Garbsen

Selbst im hohen Alter und von Krankheit geschwächt hat Erika Böker fast nie eine Ratssitzung verpasst. Im Juli ist Garbsens Ehrenbürgerin im Alter von 80 Jahren gestorben. Mit einer kurzen Rede gedachte der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner der SPD-Politikerin bei der Sitzung am Montag.

Als Kind habe Böker im Zweiten Weltkrieg Flucht und Vertreibung erlebt, sagte Büttner. 1967 kam sie dann nach Garbsen, heiratete und bekam zwei Töchter. Sie engagierte sich sozial und kulturell und trat in die SPD ein. „Sie war immer bestens über alle Themen informiert“, sagte der Ratsvorsitzende. Das galt für alle 49 Jahre, in denen sie sich durchgehend im Rat engagierte. „Wir sind dankbar, dass wir mit Erika Böker zusammenarbeiten durften“, sagte Büttner und endete sichtlich bewegt mit den Worten: „Wir rufen Dir zu: Ruhe in Frieden, Erika.“

Von Gerko Naumann