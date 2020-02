Enttäuschung bei Grünen und protestierenden Studenten: Der Rat der Stadt Garbsen hat nicht wie von ihnen gefordert den Klimanotstand ausgerufen. Vor der Sitzung der Politiker hatte eine Gruppe junger Aktivisten von Students for Future vor dem Rathaus demonstriert.

Aktivisten von Students for Future und Garbsen for Future demonstrieren vor der Ratssitzung für die Ausrufung des Klimanotstands in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann