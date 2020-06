Garbsen

Der Rat der Stadt Garbsen kommt am Montag, 15. Juni, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Diese beginnt um 18.15 Uhr in der Aula am Schulzentrum I am Planetenring 7. Dorthin war aus Platzgründen auch schon die erste Ratssitzung unter den aktuell geltenden Corona-Bedingungen verlegt worden. „Besucher und Mandatsträger werden gebeten, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. Natürlich wird die Krise auch inhaltlich Thema sein. So will der Rat etwa eine Resolution an Land und Bund verabschieden, die den Städten und Gemeinden finanziell helfen sollen.

Von Gerko Naumann