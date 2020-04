So sieht eine Ratssitzung in der Corona-Krise aus

Auf der Horst

Der Garbsener Ratsvorsitzende Hartmut Büttner hat in seiner jahrzehntelangen politischen Laufbahn mehr erlebt als die meisten Menschen. Und trotzdem war die Ratssitzung am Montagabend auch für den 68-jährigen ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten eine gänzlich neue Erfahrung. „Die bedrückende Corona-Pandemie bestimmt in diesen Tagen unser Leben nachdrücklich“, sagte er.

Desinfizieren statt Händeschütteln

Das sei schon am Ort der Sitzung ersichtlich. Die Politiker und Zuschauer trafen sich in der Aula am Johannes-Kepler-Gymnasium im Stadtteil Auf der Horst. Der sei aus ganz praktischen Gründen gewählt worden, weil dort mehr Platz ist als im Ratssaal, wo die Politiker sonst zusammenkommen, sagte Büttner. Die Hausmeister hatten den Saal entsprechend vorbereitet und die Tische weit auseinandergerückt. Statt des üblichen Händeschüttelns hielten die Politiker den vorgeschriebenen Abstand zueinander ein und desinfizierten sich die Hände.

Anzeige

Bürgermeister Christian Grahl (CDU, von links), Karsten Vogel (SPD) und Günther Petrak (Unabhängige) desinfizieren sich die Hände. Quelle: Gerko Naumann

Weitere NP+ Artikel

Zudem hatten sich die Mitglieder der Fraktionen zuvor im Verwaltungsausschuss auf einige Regeln geeinigt, die vor der Ausbreitung des Virus undenkbar gewesen wären. Die Verantwortlichen beschlossen etwa, dass deutlich weniger Ratspolitiker anwesend sein müssten als sonst. „Viele von uns gehören zu den Risikogruppen“, sagte Büttner und spielte damit auf das hohe Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen an. Darüber hinaus verständigten sich die Politiker darauf, die Redebeiträge kurz zu halten – was einigen erkennbar schwerfiel – und „nur Themen auf die Tagesordnung zu setzen, die nicht politisch strittig sind“, sagte Büttner.

„Das ist emotional nicht einfach“

Bürgermeister Christian Grahl nutzte die dadurch gewonnene Zeit, um über Grundsätzliches in der Krise zu sprechen. Er berichtete, wie die Ausbreitung des Virus die Arbeit der Verwaltung verändert habe und lobte seine Mitarbeiter und die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Garbsener insgesamt. „Viele von uns müssen jetzt persönliche Verhaltensweisen ändern. Das ist emotional oft nicht einfach“, sagte Grahl – und nahm sich ausdrücklich nicht aus.

Der CDU-Sozialpolitiker Erich Pohl aus Havelse ist im März gestorben. Quelle: Bernd Riedel (Archiv)

Ratspolitiker gedenken Erich Pohl „Wir werden Erich Pohl in unseren Herzen bewahren – er war ein guter Kamerad.“ Mit diesen Worten und sichtlich bewegt erinnerte Garbsens Ratsvorsitzender Hartmut Büttner zu Beginn der Sitzung an einen der wohl beliebtesten Lokalpolitiker, die in den vergangenen Jahrzehnten in Garbsen gewirkt haben. Der Havelser Pohl war im März nach schwerer Krankheit mit 73 Jahren gestorben. Der Christdemokrat hatte sich vor allem als Sozialpolitiker viele Jahre lang für die Schwächeren in Garbsen eingesetzt. „Auch als Vorsitzender des Sozialverbandes lagen ihm vor allem die sogenannten kleinen Leute am Herzen“, sagte Büttner. Sein 25 Jahre währendes ehrenamtliches Engagement in Rat und Ortsrat habe Pohl stets mit Herzblut und Ideenreichtum ausgefüllt. Für seinen Einsatz für die Gemeinschaft hat Pohl zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Darunter zuletzt auch den Preis der Stadt Garbsen für sein Lebenswerk. Den wollte Bürgermeister Christian Grahl dem Havelser Anfang des Jahres beim Neujahrsempfang überreichen. Aufgrund seiner Krankheit konnte Pohl aber nicht mehr persönlich anwesend sein. Wegen seiner „offenen und gewinnenden Art“ sei Pohl weit über die Parteigrenze der CDU hinaus beliebt gewesen, sagte Büttner. „Die meisten von uns haben – wie ich auch – einen guten Freund verloren.“

Die Stadt selbst habe zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um auf die veränderte Lage in der Krise zu reagieren. Grahl nannte etwa die wegfallenden Gebühren für die Kita-Betreuung und den Unterricht in der Musikschule. „Dafür geben wir nicht wenig Geld aus, aber das ist richtig. Und wir sind weiter als Dienstleister für die Bürger erreichbar“, sagte der Bürgermeister. Bedenken, dass geplante Bauprojekte wie der Neubau des Badeparks in Berenbostel oder der IGS Garbsen ins Stocken geraten, versuchte Grahl auszuräumen. „Wir kriegen das alles hin“, sagte er.

Anschließend kam es wie angekündigt zu einigen nicht umstrittenen Entscheidungen des Rates. Eine davon war für den SV Wacker Osterwald trotzdem besonders wichtig. Es ging um einen Zuschuss von 17.000 Euro für die Sanierung des Kunstrasenplatzes, dem die Politiker zustimmten. Dafür bedankte sich der Wacker-Vorsitzende Michael Koch, der wie alle anderen Besucher mit Anstand im hinteren Teil der Aula saß. Er regte außerdem an, alle Sportvereine in der Stadt darüber hinaus in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen.

Die Tische der Verwaltungsmitarbeiter und Politiker stehen deutlich weiter auseinander als sonst. Quelle: Gerko Naumann

Büttner dankt für Disziplin

Das Schlusswort übernahm dann wieder der Ratsvorsitzende Büttner, der allen Einschränkungen und Schwierigkeiten zum Trotz mal wieder seinen unerschütterlichen Optimismus bewies. Er dankte den an der Sitzung Beteiligten für ihre Disziplin: „Momentan dürfen wir uns nicht die Hand geben oder uns umarmen. Aber das holen wir alles nach, wenn Corona vorbei ist. Versprochen.“

Zur Galerie Die erste Ratssitzung in Garbsen während der Corona-Krise wurde unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen abgehalten. Die Politiker achteten besonders auf genügend Abstand.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann