Auf der Horst

Der Rat der Stadt Garbsen tagt am Montag, 11. Oktober. Die Sitzung beginnt um 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst. Die Lokalpolitiker treffen sich noch einmal in alter Zusammensetzung. Es handelt sich also noch nicht um die Volksvertreter, die bei der Kommunalwahl am 12. September gewählt worden sind.

Auch für den amtierenden Bürgermeister Christian Grahl (CDU) wird es die letzte Sitzung sein, bei der nächsten ist sein frisch gewählter Nachfolger Claudio Provenzano (SPD) bereits im Amt.

Rat spricht über Mietspiegel in Garbsen

Grahl will den Politikerinnen und Politikern unter anderem berichten, wie es mit den geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in Garbsen und Berenbostel weitergeht. Außerdem steht auf der Tagesordnung eine Diskussion über den Raumbedarf für den Neubau der IGS Garbsen und der Grundschule Garbsen-Mitte. Zudem soll es um den Mietspiegel und um Streuobstwiesen in Garbsen gehen. Zu Beginn der Sitzung haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, dem Rat und der Verwaltung Fragen zu stellen.

Der neu gewählte Rat trifft sich am Montag, 1. November, zu seiner konstituierenden Sitzung. Die Sitzung beginnt ebenfalls um 18.15 Uhr, nach jetzigem Stand im Ratssaal des Rathauses.

Von Gerko Naumann