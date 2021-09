Berenbostel/Auf der Horst

Die Verwirklichung des Baugebiets Berenbostel-Ost ist am Montagabend wieder ein Stück näher gerückt. Einstimmig verabschiedete der Garbsener Rat in der Aula des Schulzentrums im Stadtteil Auf der Horst den sogenannten Satzungsbeschluss, der die Grundlage für den Bebauungsplan ist. In dem mehr als 100 Seiten starken Papier hat die Verwaltung alle Anregungen und Einwände zu Themen wie Schallschutz, Naturschutz, Verkehr und Geschosshöhen zusammengefasst und bewertet. Von der Politik gab es Lob für diese detaillierte Auflistung, die Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich mit ihren Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt.

Politiker loben Vorarbeit der Verwaltung

Die Verwaltung sei „sehr präzise auf die Einwände eingegangen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. Die jeweilige Abwägung der einzelnen Punkte sei aus seiner Sicht ausführlich und nachvollziehbar. Diesen Worten schloss sich Heinrich Dannenbrink, Chef der CDU/FDP-Gruppe, an. In einem Punkt sei sich die Politik in Garbsen einig: „Wir brauchen mehr Wohnungen.“ Und davon sollen im Baugebiet Berenbostel-Ost viele entstehen, nämlich bis zu 1200.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative Berenbostel-Ost um Kai Harms fühlen sich von der Verwaltung übergangen. Quelle: Gerko Naumann

Absolut nicht überzeugt von der Vorgehensweise der Stadt ist dagegen Kai Harms, einer der Sprecher der Bürgerinitiative (BI) gegen das Baugebiet Berenbostel-Ost. Er warf der Verwaltung vor, dass die Planung nicht ausgereift sei und dass die Bedenken der Bürger zu wenig aufgegriffen wurden. Die BI befürchtet unter anderem, dass die geplanten vier- und fünfstöckigen Häuser optisch nicht zu den bestehenden Einfamilienhäusern passen. „Unsere Einwände wurden nur minimal beachtet. Wir sind zutiefst enttäuscht“, sagte Harms.

Grahl: Kritik der Anwohner wurde gehört

Diese Kritik wollte Bürgermeister Christian Grahl (CDU) nicht auf sich und seiner Verwaltung sitzen lassen. Die Stadt habe immer wieder konkret auf Fragen der Anwohnerinnen und Anwohner geantwortet und deren Kritik durchaus in die Pläne einfließen lassen. „Sie sagen: Das ist Ihnen zu wenig. Ich sage: Das ist gar nicht so wenig. Das ist eine Wertungssache“, sagte Grahl. Ganz lasse sich dieser Konflikt zwischen den Belangen der BI und dem erklärten Ziel von Stadt und Politik, mehr Wohnraum zu schaffen, in diesem Fall nicht auflösen.

Mit solchen Transparenten macht die Bürgerinitiative Berenbostel-Ost ihrem Ärger Luft. Quelle: privat

Grahl war kurz vor Ende seiner Amtszeit aber auch erkennbar bemüht, einen Schritt auf die Bürgerinitiative zuzugehen. Er lobte deren Mitglieder für ihre Beharrlichkeit. „Ich finde es beeindruckend, wie Sie die ganze Zeit am Ball geblieben sind“, sagte er.

Von Gerko Naumann