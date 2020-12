Garbsen

Der Rat der Stadt Garbsen will den Haushalt für das Jahr 2021 am Montag, 14. Dezember, verabschieden. Dazu kommen die Politiker ab 17.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst zusammen. Es wird die letzte Sitzung des Gremiums in diesem Jahr sein, sie ist öffentlich.

Die darüber hinaus für den 7. Dezember geplante Sitzung ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil der Rat in dieser risikoreichen Situation Vorbildcharakter hat“, sagt der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner.

Weil die beiden Sitzungen zusammengelegt worden sind, könnte es länger dauern. Deshalb empfiehlt Bürgermeister Christian Grahl den Ratsmitgliedern, auf ihre Haushaltsreden zu verzichten und „nur wirklich notwendige Wortbeiträge zu halten“. Besucher und Politiker sollen zudem einen Mund-Nase-Schutz tragen und sich in Listen eintragen. Die Tagesordnung finden Interessierte auf der Seite www.garbsen.de.

Von Gerko Naumann