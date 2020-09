Berenbostel

Ein neun Meter hoher Gebäudekomplex für Lager, Schulungen und Büros, in Sichtweite zur B6: An der Ecke Im Bahlbrink/ Walter-Koch-Straße entsteht derzeit die neue Gebietszentrale des Fahrzeugteile-Großhändlers Wessels und Müller. Bis zu einem Großbrand am 2. Juni 2018 hatte sich auf dem Grundstück die Freizeithalle US Sports mit einer Bowlingbahn, Fußballplätzen und anderen Spielmöglichkeiten befunden. Dort wurden häufig Kindergeburtstage gefeiert. Die Anlage wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Für die Garbsener Feuerwehren bedeutete das einen der größten Einsätze ihrer Geschichte.

Investor gibt 6 Millionen Euro aus

Neuer Investor auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Gelände schräg gegenüber vom Restaurant Kalimera ist das Unternehmen Rahlfs Immobilien mit Sitz in Neustadt. Der Projektentwickler lässt dort ein Verkaufshaus samt Büro- und Verwaltungstrakt sowie ein Schulungszentrum für Wessels und Müller errichten. „Wir investieren rund 6 Millionen Euro an dem Standort“, berichtete Dirk-Wilhelm Rahlfs auf Anfrage.

Wessels und Müller zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Händlern mit Kfz-Teilen und -zubehör, Werkzeugen, Werkstattausrüstung und Werkstattkonzepten in Europa. Das Unternehmen ist an 230 Standorten in sechs Ländern vertreten.

Direkt neben der Wache der Johanniter An der Ecke Im Bahlbrink, Walter-Koch-Straße entsteht die neue Gebietszentrale des Fahrzeugteile-Großhändlers Wessels und Müller. Quelle: Jutta Grätz

Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant

Der Zeitplan für den Bau ist straff getaktet: Die Erdarbeiten haben in der zweiten Augusthälfte begonnen, aktuell werden die meterhohen Betonpfeiler aufgestellt, die das architektonische Gerüst für die zweigeschossige Halle bilden. „Von außen wird die Ansicht aber eingeschossig wirken“, erklärt Projektentwickler Rahlfs. Im Sommer 2021 sollen die Gebäude bezugsfertig sein.

Von der neuen Gebietszentrale werden neun weitere Verkaufshäuser von Wessels und Müller in Hannover und Umgebung betreut, darunter auch die in Sehnde und Hildesheim. Der neue Gebäudekomplex ersetzt den bisherigen Standort in Langenhagen, den der Großhändler nach dem Umzug aufgibt. In der neuen Gebietszentrale werden rund 40 Mitarbeiter tätig sein, sagte Gebietsleiter Markus Klein. Die gute Anbindung an die B6 und die Autobahn 2 seien die ausschlaggebenden Kriterien bei der Wahl des neuen Standorts gewesen, so Klein.

Im Juni 2018 brannte die Anlage von US Sports in Garbsen ab. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Seit dem Feuer im Sommer 2018 war in Garbsen viel über die künftige Nutzung des Geländes in guter Lage spekuliert worden. Kurz nach dem Brand hatte der damalige Eigentümer und US-Sports-Betreiber André Metzner noch angekündigt, das Spieleparadies aus den Trümmern wieder als solches aufbauen zu wollen.

Eigentümer verkaufte Gelände nach Brand

Im Herbst 2018 verkaufte er das Grundstück nach langen Verhandlungen mit Versicherungen, Handwerkern und Behörden allerdings doch. Metzner verlor bei dem Feuer nicht nur die US-Sports-Anlage, sondern auch sein privates Wohnhaus. Bei dem Einsatz wurde eine Feuerwehrfrau aus Meyenfeld verletzt. Eine Gruppe Kinder, die dort einen Geburtstag feierte, konnte den Flammen glücklicherweise knapp entkommen.

US-Sports-Eigentümer André Metzner vor den Trümmern von US Sports und seines Wohnhauses. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Über einen möglichen Neubau auf dem ehemaligen US-Sports-Gelände hatten zwischenzeitlich auch die Johanniter nachgedacht, die für den Rettungsdienst in Garbsen verantwortlich sind. Ihre Wache befindet sich in direkter Nachbarschaft zu der abgebrannten Halle und wird den Rettern langsam zu eng.

Von Jutta Grätz und Gerko Naumann