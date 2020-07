Garbsen

Das für Sonntag, 30. August, geplante Jedermann-Radrennen ProAm ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das hat die Agentur eichels: Event am Dienstag verkündet, die den sportlichen Wettbewerb ausgerichtet hätte. Der sollte in diesem Jahr erstmals in Garbsen starten und auf 2000 Radfahrer auf einer Strecke um das Steinhuder Meer führen.

„Ein verbindliches Hygienekonzept ließe sich aufgrund der nicht abgrenzbaren Veranstaltungsfläche und der gut 130 Kilometer langen Streckenführung nicht ausreichend umsetzen“, teilte Jan Raphael mit, Ex-Triathlon-Profi und Mitorganisator der Veranstaltung. Es habe Überlegungen gegeben, den Termin zu verschieben. Diese seien jedoch verworfen worden.

Die Stadt Garbsen hatte das parallel zum Radrennen geplante Streetfood-Festival auf dem Rathausplatz bereits Anfang Juni abgesagt.

Von Gerko Naumann