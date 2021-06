Auf der Horst

Eine 74-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall im Stadtteil Auf der Horst schwer verletzt worden. Die Radfahrerin fuhr gegen 10.45 Uhr auf dem Radweg an der Straße Auf der Horst, teilt die Polizei mit. Die wollte sie offenbar an der Kreuzung zum Neptunhof über eine Verkehrsinsel überqueren. Als sie auf die Straße fuhr, wurde sie vom Ford eines 32-Jährigen erfasst.

Lesen Sie auch: 25-jähriger Autofahrer erfasst Dreijährige auf Ampelkreuzung

Die Frau stürzte bei dem Zusammenprall auf die Straße. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Polizei: Zeugen sollen sich melden

Die Polizei bittet nun Zeugen um Mithilfe, die den Unfall beobachtet haben. Die Ermittler würden vor allem gern mit dem Fahrer eines hellen Transporters sprechen, der direkt hinter dem Ford fuhr. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst in Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 entgegen.

Von Gerko Naumann