Altgarbsen/Frielingen

Ein 37-jähriger Radfahrer aus Garbsen ist am Sonnabend bei einem Unfall schwer am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 20.40 Uhr mit seinem E-Bike von Garbsen nach Seelze in der Verlängerung Hegerwisch in der Leinemasch unterwegs. Er geriet ins Straucheln, fuhr auf einen Grünstreifen und stürzte.

Dabei zog sich der Radfahrer erhebliche Kopfverletzungen zu. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ursache des Unfalls war nach ersten Ermittlungen die starke Alkoholisierung des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Deshalb leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Frau stürzt auf der Alten Ricklinger Straße

Glimpflicher kam eine Frau davon, die mit ihrem Fahrrad ebenfalls am Sonnabend in Altgarbsen gestürzt war. Sie fuhr gegen 22.30 Uhr gegen einen Bordstein an der Alten Ricklinger Straße, teilten die Beamten mit. Dabei fiel sie und wurde leicht am Arm und am Kopf verletzt. Die Polizei weist darauf hin, dass beide Unfallbeteiligten keinen Helm getragen haben.

Ein dritter Radfahrer beschäftigte die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr zwischen Frielingen und Horst. Der 25-Jährige aus Garbsen hatte sich offenbar verfahren und fragte Beamte in einem Streifenwagen nach dem Weg. Denen fiel allerdings auf, dass der Mann betrunken war. Eine Blutprobe in der Wache in Garbsen ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Auch hier leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Gerko Naumann