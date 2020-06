Garbsen

Der neue Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, Kabarettist Matthias Brodowy, Lehrer und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Leichtathleten von Wacker Osterwald, Bäckerei-Chef Marco Langrehr: Sie alle starten am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juli, bei der ersten Zehn-Kilometer-Challenge in Garbsen.

Bei dem Wettkampf, organisiert von Rebekka Hinze vom Evangelischen Flüchtlingswerk, stehen nicht persönliche Bestzeiten im Mittelpunkt, sondern der gute Zweck. Weil große Laufevents aktuell coronabedingt nicht möglich sind, läuft jeder Teilnehmer zudem allein. Er wird von einem Paten, dem sogenannten Supporter, unterstützt. „Diese wetten auf den jeweiligen Läufer und schätzen, in welcher Zeit dieser die Strecke bewältigt“, erklärt Hinze.

Anzeige

Der Pate spendet im Anschluss an die Challenge die Differenz zwischen seiner getippten und der tatsächlich gelaufenen Zeit umgerechnet in Euro. „Bei einer Differenz von 10,39 Minuten, werden also 10,39 Euro als Spende fällig“, sagt Hinze. Anmeldungen von Läufern sind noch bis Sonntag, 5. Juli, von Unterstützern bis Freitag, 10. Juli, möglich.

Weitere NP+ Artikel

Anmeldungen für den Wettkampf sind noch möglich für Läufer bis zum 5. Juli, für Wettpaten bis zum 10. Juli. Quelle: Privat

Grahl wettet auf Müller-Brandes

Schirmherr der Aktion ist Müller-Brandes. Er belässt es aber nicht nur bei der offiziellen Unterstützung, sondern läuft selbst mit. „Vielen Menschen geht es in diesen besonderen Zeiten nicht gut“, sagt er. „Wir wollen deutlich machen, dass sie nicht vergessen sind.“ An die Laufdistanz von zehn Kilometern hat er sich bisher noch nicht herangewagt: „Aber die Überschrift lautet ja Challenge, also Herausforderung.“

Wettpate von Müller-Brandes ist Garbsens Bürgermeister Christian Grahl. „Das Laufevent ist ein gutes Beispiel für das vielseitige ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt“, sagt er. „Ich beteilige mich gern an der Aktion, deren Erlös an den richtigen Stellen gut ankommt.“

Erlös kommt zwei sozialen Zwecken zugute

Der Erlös kommt zu gleichen Teilen zwei sozialen Projekten in Garbsen zugute: Das Diakonische Werk in Garbsen rund um das Team von Silvia Kessler will Projekte für Schüler unterstützen. Zudem bekommt der Hospiz- und Palliativdienst der Malteser eine Spende und zwar für die Einsätze der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Angemeldet haben sich Einzelsportler und auch Gruppen, die als Staffeln starten können. Damit sich die Laufpaten orientieren können, tragen sich alle Sportler bei der Anmeldung mit ihrem Laufniveau ein. „Die Levels reichen vom Laufeinsteiger über die Gelegenheitsläufer bis zu erfahrenen Läufern“, sagt Organisatorin Hinze.

Weitere Informationen zur Zehn-Kilometer-Challenge sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es per E-Mail an r.hinze@kirche-in-horst.de und online auf willkommen-in-garbsen.de.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz