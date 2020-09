Garbsen

Erstmals informiert das Projekt „ Wellcome – praktische Hilfe nach der Geburt“ online über das Ehrenamt. In Garbsen unterstützen derzeit zehn ehrenamtliche Helfer junge Familien und Alleinerziehende im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes. Bundesweit engagieren sich 4000 Ehrenamtliche bei Wellcome. Doch die Nachfrage von Familien nimmt stetig zu. Um mehr Ehrenamtliche zu gewinnen, initiiert Wellcome am Donnerstag, 17. September, um 17 Uhr die digitale Infoveranstaltung für alle, die sich für ein Ehrenamt zur Unterstützung von Familien interessieren.

Weitere Helfer sind stets willkommen

Auch im Team der Garbsener Helfer sind noch Menschen mit einem Herz für Familien und Freude am Umgang mit Kindern willkommen. Die Ehrenamtlichen helfen für ein paar Monate ein- bis zweimal pro Woche für einige Stunden praktisch im Alltag aus – so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun. Die Helfer passen auf das Baby auf, gehen mit ihm spazieren oder spielen mit dem Geschwisterkind. Teamkoordinatorin Claudia Kreinacker ist unter Telefon (0176) 81824233 oder per Mail an garbsen@wellcome-online.de zu erreichen.

Weitere Veranstaltungen sind vorgesehen

Während der Informationsveranstaltung präsentiert Wellcome das Ehrenamt und informiert über alles, was Interessierte wissen müssen. Zwei Mitarbeiterinnen stehen für Fragen zur Verfügung. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt online auf www.wellcome-online.de/ehrenamt-veranstaltung. Die Teilnehmer erhalten den Link etwa zwei Tage vor der Veranstaltung zugesandt. Über den können sie sich dann in die Info-Veranstaltung einwählen. Weitere Termine sind am Mittwoch, 28. Oktober, um 12 Uhr und am Sonnabend, 5. Dezember, um 14 Uhr vorgesehen.

Alle weiteren Informationen gibt es auf www.wellcome-online.de.

Von Anke Lütjens