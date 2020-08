Noch bis Mittwoch, 26. August, läuft die Reihe Kultur on the Beach am Blauen See in Garbsen. Bis dahin präsentiert das Leibniz Theater aus Hannover präsentiert noch Comedians, Slamer und Bands. Ein Programmüberblick.

Kultur on the Beach: Diese Künstler treten in der zweiten Augusthälfte auf

