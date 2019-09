Berenbostel

Neuer Standort für die Postfiliale in Berenbostel: Kazim Kelleci, Betreiber der Filiale an der Roten Reihe 8 und sein Team ziehen um an den Dorfplatz. Neueröffnung ist am Dienstag, 1. Oktober, um 8 Uhr – an der Ecke Dorfplatz/Rote Reihe, mit Parkplätzen direkt vor der Tür und mit längeren Öffnungszeiten....