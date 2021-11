In Schloß Ricklingen soll eine neue Postfiliale in einem Container eröffnet werden. Das Problem: Das Unternehmen findet bisher kein Personal. Jetzt hilft die Stadt Garbsen mit einem Aufruf.

Auf einer Grünfläche an der Ecke der Straßen Am Sandberg/Am Born in Schloß Ricklingen soll die neue Poststelle in Containerbauweise bald öffnen. Quelle: Gert Deppe