Kunden, die ihre Pakete und Briefe zur Post ins Shopping Plaza in Garbsen bringen wollten, standen am Donnerstag vor verschlossenen Türen. Auf einem Zettel wurde ihnen mitgeteilt, dass die Filiale bis zum 2. Februar „zum Schutz vor Corona“ geschlossen sei. Das Centermanagement bestätigt die Schließung. Es sei ein Corona-Fall unter den Mitarbeitern aufgetreten. Die SB-Automaten im vorderen Bereich der Filiale sind noch zu erreichen.

Kunde Till Warmbold hat die unerwartete Schließung am Donnerstag überrascht und der Zettel an der Tür irritiert. „Die Filiale ist täglich gut frequentiert, das ist ja die Hauptstelle der Post in Garbsen.“ Auch viele ältere Garbsener brächten dort ihre Briefe und Pakete hin, sie hätten nun einen längeren Weg. Die nächste Postfiliale befindet sich in Berenbostel (Rote Reihe 1). Sie ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Linda Tonn