Berenbostel/Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen bittet nach zwei Einbrüchen am Freitag um Hinweise von Zeugen. Die erste Tat spielte sich zwischen 8.20 und 15.50 Uhr in Berenbostel ab. Die Täter hebelten die Wohnungstür in einem Haus an der Straße im Hasenwinkel auf. Sie nahmen einen ganzen Tresor mit, in dem sich unter anderem Geld und Schmuck befanden.

Bei einem zweiten Einbruch im Stadtteil Auf der Horst wurden unter anderem Geld, zwei paar Schuhe und eine Playstation gestohlen. Die Täter hatten dazu zwischen 17.20 und 18.20 Uhr ebenfalls eine Wohnungstür aufgehebelt – an der Straße Neptunhof.

Die Ermittler sind in der Wache unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar.

Von Gerko Naumann