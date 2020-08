Berenbostel

Unbekannte sind zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, in eine Wohnung in der Siemensstraße in Berenbostel eingebrochen. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, hatten der oder die Täter ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Innere der Wohnung gelangt. Sie nahmen Geld und einen Flachbildfernseher mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05131) 701 4515.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn