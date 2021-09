Heitlingen

Unbekannte haben am Sonnabend das Auto einer Seelzerin aufgebrochen. Die Frau hatte den Dacia Logan gegen 13.20 Uhr auf einem Parkplatz an der L380 in Heitlingen abgestellt, teilt die Polizei mit. Als sie gegen 14.30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter nahmen eine Bauchtasche mit. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 350 Euro. Sie bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann