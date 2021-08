Auf der Horst/Osterwald

Kurz nach Beginn der Sommerferien muss sich die Polizei in Garbsen schon mit drei Einbrüchen befassen. Zwei davon spielten sich in der Zeit zwischen Sonnabend, 16 Uhr, und Montag, 14.50 Uhr, in Osterwald Unterende ab. Mindestens ein Täter gelangte dabei durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss an der Hauptstraße, teilt die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen wurde aus der Wohnung nichts gestohlen.

Lesen Sie auch: Eigentümer gesucht: Polizei findet wertvolle Uhren bei mutmaßlichem Einbrecher

Der Täter machte aber offensichtlich noch einen zweiten Versuch bei einer weiteren Wohnung im ersten Stockwerk. Dort hebelte er die Eingangstür auf. Durchwühlt wurde offenbar nichts. Ob der Unbekannte etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest.

Einbrecher stehlen Geld und Tablet

Am Montagabend kam es zu einem weiteren Einbruch im Stadtteil. Zwei unbekannte Männer hebelten dazu die Tür einer Wohnung am Plutohof im zweiten Stockwerk auf. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit zu Besuch bei einer Nachbarin. Auf dem Rückweg hörte sie noch zwei Männerstimmen, die sich „Weg hier!“ zuriefen. Aus ihrer Wohnung fehlten 50 Euro und ein Tablet.

Die Polizei in Garbsen bittet nun in allen Fällen um Hinweise von Zeugen. Grundsätzlich sei in der Ferienzeit erhöhte Wachsamkeit gefragt, weil Einbrecher gezielt Wohnungen aufsuchen, deren Bewohner im Urlaub sind, sagt Sprecherin Karin Homann. „Unsere Wache ist rund um die Uhr besetzt, wir sind für jeden Hinweis dankbar“, sagt sie. Die Beamten sind unter Telefon (05131) 7 01 45 15 erreichbar.

Von Gerko Naumann