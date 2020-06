Polizei sucht Opfer: Mann mit Stein am Kopf verletzt

Garbsen/Altgarbsen

Der Täter ist bekannt, aber nicht das Opfer: Die Polizei sucht einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann, der in Altgarbsen Opfer einer Körperverletzung geworden ist. Er hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Der Täter, ein 16-Jähriger aus Garbsen, hat die Tat gestanden. Das teilte Polizei-Sprecherin Karin Homann mit.

Opfer wird durch Stein am Kopf verletzt

Im Bereich der Hannoverschen Straße Ecke Heinrich-Lödding-Straße kam es nach Angaben der Polizei bereits am Mittwoch, 27. Mai, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nachdem der unbekannte Mann die Endhaltestelle Planetenring zu Fuß verlassen hatte, wurde er von zwei Jugendlichen verfolgt. Einer der Jungen bewarf den Mann mit Steinen. Das Opfer erlitt eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf, setzte seinen Weg jedoch fort. Am Endhaltepunkt war der Unbekannte zuvor noch mit einem Busfahrer in Streit geraten.

Anzeige

Der Verletzte soll etwa 1,85 Meter groß sein und trug kurze, dunkelblonde Haare. Angezogen war er mit einer Jeans und einem rot-weiß-blau gestreiften T-Shirt. Das Opfer oder Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich unter Telefon (05131) 7014515 bei der Polizei zu melden.

Weitere NP+ Artikel

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Anke Lütjens