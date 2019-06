Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen sucht die Eigentümerin eines braunen Damenrades. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Sparta, Typ Scout. Darauf trafen Streifenpolizisten am Sonnabend gegen 22.20 Uhr einen 19-Jährigen an der Skorpiongasse im Stadtteil Auf der Horst an. Der junge Mann ist aber offenbar nicht der Eigentümer. Er verstrickte sich bei einer Befragung in Widersprüche, heißt es von der Polizei. Die ermittelt deshalb wegen des Verdachts eines Diebstahls. Das Rad wurde beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann