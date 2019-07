Berenbostel

Polizisten aus Garbsen haben in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr den Fahrer eines Shuttle-Services gestoppt. Der 35-Jährige war der Besatzung eines Streifenwagens in Berenbostel wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Beamten hielten das Fahrzeug an der Berenbosteler Straße an. Der Fahrer stieg torkelnd aus dem Auto aus, heißt es im Polizeibericht. Daran waren aber weder Alkohol noch Drogen schuld. Der Mann war einfach völlig übermüdet.

Seine acht Fahrgäste – sie kamen gerade von einer Hochzeitsfeier – mussten in Taxis umsteigen, die sie nach Hannover und Sarstedt brachten. Der Fahrer des Shuttle-Services wurde zur Dienststelle der Polizei gebracht und wenig später von einem Kollegen abgeholt. Gegen den 35-Jährigen wird nach Angaben der Polizei nicht ermittelt, weil keine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vorgelegen habe.

Von Gerko Naumann