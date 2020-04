Altgarbsen

Beamte der Polizei Garbsen haben am Freitag einen Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen. Der 32-Jährige Fahrer eines Transporters geriet gegen 16.10 Uhr in eine Kontrolle in der Garbsener Schweiz in Altgarbsen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein hat. Er muss ich demnächst deswegen in einem Strafverfahren verantworten.

Von Gerko Naumann