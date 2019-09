Berenbostel

Polizisten aus Garbsen haben am Freitagabend eine betrunkene Autofahrerin auf der Bundesstraße 6 in Berenbostel gestoppt. Die 36-jährige Audi-Fahrerin aus Minden geriet gegen 21.45 Uhr in eine Kontrolle. Die Beamten machten einen Atemalkoholtest, der 1,66 Promille ergab. Daraufhin wurde die Frau zur Wache in Garbsen gebracht. Ihr wurde Blut abgenommen, ihren Führerschein musste sie abgeben. Die Polizisten leiteten zudem ein Strafverfahren ein.

Von Gerko Naumann