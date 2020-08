Havelse

Bei einer Kontrolle an der Straße Am Hasenberge hat die Polizei Garbsen am Freitagabend einen 20-jährigen Radfahrer gestoppt. Ihren Angaben zufolge nutze er während der Fahrt sein Handy, zudem hatte er kein Licht am Rad. Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem knapp zwei Gramm Marihuana sicher. Der Mann muss sich neben den Verkehrsverstößen auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von Linda Tonn