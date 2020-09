Altgarbsen

Bei einem Brand am Sonnabend am Mühlenbergsweg in Altgarbsen ist das Dach eines Mehrfamilienhauses zerstört worden. Die Feuerwehr Garbsen wurde gegen 20 Uhr alarmiert. Bei dem Feuer selbst wurde niemand verletzt, die Bewohner konnten sich alle rechtzeitig ins Freie. Ein 51-Jähriger wurde allerdings bei dem folgenden Polizeieinsatz leicht verletzt.

Fast 100 Helfer waren bei dem Dachstuhlbrand am Mühlenbergsweg im Einsatz. Quelle: Frank Tunnat

Er wollte das brennende Haus unbedingt betreten, um Gegenstände aus seiner Wohnung zu retten, teilt die Polizei in Garbsen mit. Zu seinem eigenen Schutz hielten ihn die Beamten davon ab. Da sich der Mann gegen die Polizisten wehrte, setzten die Pfefferspray ein und brachten den 51-Jährigen in eine Zelle nach Hannover. Er muss sich demnächst wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Über die Ursache des Brandes soll es am Montag weitere Erkenntnisse geben. Dann sehen sich die Brandermittler der Polizei in dem Haus um. Das Gebäude ist vorübergehend unbewohnbar. Die Mieter kamen während des Einsatzes in einer benachbarten ehemaligen Gaststätte unter und später bei Freunden und Bekannten, berichtet Stefan Müller, Sprecher der Feuerwehren in Garbsen.

Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. Quelle: Frank Tunnat

Gegen 23 Uhr war der Einsatz im andauernden Regen für die rund 100 Helfer von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste beendet. Immerhin: Das Rote Kreuz hatte vor Ort ein Zelt aufgebaut, in dem sich die Einsatzkräfte aufwärmen und mit warmen Getränken und einer Suppe stärken konnten.

Von Gerko Naumann