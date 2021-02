Stelingen

Die Polizei Garbsen hat am Sonnabend einen 28-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann, der ein Auto mit Anhänger lenkte, geriet gegen 16 Uhr in eine Kontrolle an der Leinestraße in Stelingen. Dabei stellte sich heraus, dass der Hannoveraner keinen entsprechenden Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Von Gerko Naumann