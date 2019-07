Auf der Horst

Ein Kunde und ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst sind am Sonnabend in Streit geraten. Dabei ging es um die Verpackung eines Brotes, das der 49-jährige Kunde aus dem Selbstbedienungsbereich kaufen wollte. Er fand jedoch keine Möglichkeit, die Tüte dafür zu verschließen. Deshalb „bediente er sich an einer anderen Brotverpackung und verwendete den kleinen Clip für seine Tüte“, teilt die Polizei in Garbsen mit. Das fand ein Mitarbeiter des Marktes offenbar nicht gut. Der Konflikt uferte derart aus, dass die Polizei einschreiten musste. Es gelang den Beamten, den Streit zu schlichten.

Von Gerko Naumann