Garbsen

Die Polizei Garbsen hat am Wochenende mehr als 50 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln eingeleitet. In den meisten Fällen wurden Partys aufgelöst, bei denen zu viele Gäste waren, die keinen Abstand hielten und keine Masken trugen, berichtet Polizeihauptkommissar Claas Wentzler. Bei der größten Feier trafen die Beamten 15 Personen an. Alle Gäste müssen sich nun auf ein Bußgeld von mindestens 300 Euro einstellen.

Aufmerksam wurde die Polizisten auf die Partys, weil sich Nachbarn über den Lärm oder die zu große Anzahl von Gästen beschwert hatten, sagt Wentzler. Positiv sei immerhin, dass es in keinem Fall zu Auseinandersetzungen zwischen den Beamten und den Besuchern kam.

Alle Altersgruppen und Stadtteile vertreten

Es gibt keine Altersgruppe, die besonders oft gegen die Corona-Regeln verstößt, sagt Wentzler. Mal seien es junge Menschen um die 20 Jahre gewesen, die Polizisten hätten aber einige über 50-Jährige erwischt. Auch bei den Stadtteilen gibt es keinen erkennbaren Schwerpunkt. Die aufgelösten Feiern seien unter anderem in Osterwald, Berenbostel und Altgarbsen gewesen. „Bei einigen Leuten scheint die Müdigkeit gegenüber den geltenden Regeln zu wachsen“, sagt Wentzler.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei ein Nagelstudio wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Regeln geschlossen. Der Eigentümer muss mit einer Strafe von 3000 Euro oder mehr rechnen.

Von Gerko Naumann