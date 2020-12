Berenbostel

In der Nacht zu Sonnabend hat die Polizei Garbsen einen 25-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Er war unter dem Einfluss von Kokain in Berenbostel unterwegs. Angaben zufolge hatten die Beamten ihn gegen 3 Uhr in der Corinthstraße kontrolliert. Ein Drogentest fiel positiv aus. Da sich der junge Mann mit einem gefälschten ukrainischen Führerschein auswies, liegt der Verdacht nahe, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Laut Polizei wurde er zwar nach den erforderlichen Maßnahmen entlassen, er erhält allerdings zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Von Linda Tonn