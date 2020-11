Berenbostel

Die Polizei Garbsen hat in am Sonnabend in Berenbostel einen besonders uneinsichtigen Autofahrer angehalten. Der 31-Jährige aus Havelse war ohne Führerschein unterwegs – zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Im Oktober hatten ihn die Beamten schon einmal kontrolliert. Damals beschlagnahmten sie einen gefälschten ausländischen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Nun kommt ein weiterer Anklagepunkt dazu.

Von Gerko Naumann