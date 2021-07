Auf der Horst/Garbsen-Mitte/Horst

Die Polizei Garbsen ermittelt nach vier Brandstiftungen am Wochenende. Die erste spielte sich in der Nacht zu Sonnabend im Stadtteil Auf der Horst ab. An der gleichnamigen Straße zündeten Unbekannte zwischen 1 und 2 Uhr mehrere Werbezeitschriften an. Die steckten sie dann in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses. Zu einem Brand kam es nach Auskunft der Polizei nicht, der Briefkasten wurde aber beschädigt.

Container wird durch Feuer zerstört

Gegen 4.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr erneut alarmiert. Am Plutohof (ebenfalls im Stadtteil Auf der Horst) brannte ein Papiercontainer aus Kunststoff. Der Behälter wurde bei dem Feuer zerstört, den Schaden schätzen die Ermittler auf 500 Euro.

Eine dritte Sachbeschädigung durch Feuer gab es noch in der selben Nacht in Garbsen-Mitte. Dort zündeten Unbekannte Altpapier in einem Metallcontainer an der Meyenfelder Straße an. Ein Schaden entstand nicht.

In Horst brennt ein Fahrrad

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.15 Uhr, löschten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Horst ein brennendes Fahrrad. Es war auf dem Gehweg an der Andreaestraße abgestellt und wurde durch die Flammen beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen zu allen vier Taten um Hinweise. Die nehmen die Beamten unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann